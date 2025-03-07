Монитор Lenovo с ИИ автоматический регулирует высоту на подставке07.03.25
Lenovo представила на Mobile World Congress два концепта устройств с искусственным интеллектом, которые расширяют возможности ПК. Первый – это AI Stick, компактный модуль, добавляющий нейронный процессор (NPU) к любому компьютеру. Второй – монитор с ИИ, который не только оснащен дискретным вычислительным блоком, но и способен автоматически адаптироваться к движениям пользователя, регулируя высоту, угол наклона и поворот экрана.
Lenovo AI Stick подключается через Thunderbolt и предоставляет дополнительные мощности для работы больших языковых моделей, несмотря на сравнительно невысокую производительность в 32 TOPS. Для более сложных задач его можно подсоединить к настенной розетке, что увеличит вычислительные возможности устройства.
Монитор Lenovo с искусственным интеллектом представляет собой часть стратегии компании по внедрению «умных технологий для всех». Он не только оптимизирует комфорт при работе за экраном, но и позволяет компьютерам без встроенного NPU использовать ИИ-инструменты Lenovo.
Компания не уточнила сроки возможного выхода этих концептов на рынок, однако параллельно представила на MWC 2025 другие инновационные устройства, включая ноутбуки с гибким экраном и даже с солнечной панелью. Подробнее о них можно прочитать в наших новостях.
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