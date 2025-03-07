Монітор Lenovo з ШІ автоматично регулює висоту на підставці

Lenovo представила на Mobile World Congress два концепти пристроїв із штучним інтелектом, які розширюють можливості ПК. Перший – це AI Stick, компактний модуль, що додає нейронний процесор (NPU) до будь-якого комп’ютера. Другий – монітор з ІІ, який не лише оснащений дискретним обчислювальним блоком, але й здатний автоматично адаптуватися до рухів користувача, регулюючи висоту, кут нахилу та поворот екрана.

Lenovo AI Stick підключається через Thunderbolt і надає додаткові потужності для великих мовних моделей, незважаючи на порівняно невисоку продуктивність в 32 TOPS. Для складніших завдань його можна приєднати до настінної розетки, що збільшить обчислювальні можливості пристрою.

Монітор Lenovo зі штучним інтелектом є частиною стратегії компанії з впровадження “розумних технологій для всіх”. Він не тільки оптимізує комфорт при роботі за екраном, але й дозволяє комп’ютерам без вбудованого NPU використовувати ІІ-інструмент Lenovo.

Компанія не уточнила терміни можливого виходу цих концептів на ринок, однак паралельно представила на MWC 2025 інші інноваційні пристрої, включаючи ноутбуки з гнучким екраном та навіть із сонячною панеллю. Докладніше про них можна прочитати у наших новинах.