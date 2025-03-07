Монітор Lenovo з ШІ автоматично регулює висоту на підставці07.03.25
Lenovo представила на Mobile World Congress два концепти пристроїв із штучним інтелектом, які розширюють можливості ПК. Перший – це AI Stick, компактний модуль, що додає нейронний процесор (NPU) до будь-якого комп’ютера. Другий – монітор з ІІ, який не лише оснащений дискретним обчислювальним блоком, але й здатний автоматично адаптуватися до рухів користувача, регулюючи висоту, кут нахилу та поворот екрана.
Lenovo AI Stick підключається через Thunderbolt і надає додаткові потужності для великих мовних моделей, незважаючи на порівняно невисоку продуктивність в 32 TOPS. Для складніших завдань його можна приєднати до настінної розетки, що збільшить обчислювальні можливості пристрою.
Монітор Lenovo зі штучним інтелектом є частиною стратегії компанії з впровадження “розумних технологій для всіх”. Він не тільки оптимізує комфорт при роботі за екраном, але й дозволяє комп’ютерам без вбудованого NPU використовувати ІІ-інструмент Lenovo.
Компанія не уточнила терміни можливого виходу цих концептів на ринок, однак паралельно представила на MWC 2025 інші інноваційні пристрої, включаючи ноутбуки з гнучким екраном та навіть із сонячною панеллю. Докладніше про них можна прочитати у наших новинах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Монітор Lenovo з ШІ автоматично регулює висоту на підставці Lenovo MWC монiтор
Lenovo представила на Mobile World Congress два концепти пристроїв із штучним інтелектом, які розширюють можливості ПК.
MWC 2025: Samsung Display розробила нову OLED-панель з максимальною яскравістю 5000 ніт MWC Samsung дисплей
На виставці MWC 2025 в Барселоні компанія Samsung Display анонсувала OLED-панель з піковою яскравістю 5000 ниток, покращеною енергоефективністю та зниженою товщиною.
Монітор Lenovo з ШІ автоматично регулює висоту на підставці
MWC 2025: Samsung Display розробила нову OLED-панель з максимальною яскравістю 5000 ніт
Смартфон для дітей HMD X1 має програмний захист від інтернет-загроз
Google виділить програми в Play-маркет, у яких є віджети
Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook з 3D-екраном та керуванням смарт-кільцем
У Steam новий рекорд: 40 мільйонів одночасно граючих користувачів
Microsoft розробила для лікарів голосового помічника з ШІ
DXOMARK вводить нову номінацію: найкраще співвідношення ціни та можливостей камери смартфона
Бюджетні смартфони Samsung Galaxy A56, A36 та A26 отримали ШІ-функції, та оновлення Android протягом 7 років
Apple представила iPad Air та iPad 11 з новими процесорами
Доступний електромобіль Kia EV4 2026 може проїхати 630 км на повному заряді батарей
TWS-навушники Xiaomi Buds 5 Pro роблять синхронний переклад