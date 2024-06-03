Монитор HP Series 7 Pro 724pn с экраном WUXGA частотой 100 Гц оценили в $26003.06.24
Компания HP представила новый монитор HP Series 7 Pro 724pn с 24-дюймовым IPS-дисплеем и разрешением WUXGA (1920×1200). Монитор имеет соотношение сторон 16:10, частоту обновления 100 Гц и время отклика 5 мс.
Его панель обеспечивает контрастность 1500:1 и охватывает 99% цветовой гаммы sRGB, а максимальная яркость достигает 350 нит.
Для подключения предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Также монитор оснащен USB-концентратором с четырьмя портами Type-A (скорость передачи данных до 5 Гбит/с) и одним портом Type-B.
Устройство комплектуется подставкой с возможностью регулировки по высоте и наклону. Монитор HP Series 7 Pro 724pn уже доступен для покупки по цене $262.
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Монитор HP Series 7 Pro 724pn с экраном WUXGA частотой 100 Гц оценили в $260HP монитор
HP представила новый монитор HP Series 7 Pro 724pn с 24-дюймовым IPS-дисплеем и разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей). Монитор имеет соотношение сторон 16:10, частоту обновления 100 Гц и время отклика 5 мс.
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