Монітор HP Series 7 Pro 724pn з екраном WUXGA частотою 100 Гц оцінили у $260

Компанія HP представила новий монітор HP Series 7 Pro 724pn з 24-дюймовим IPS-дисплеєм та роздільною здатністю WUXGA (1920×1200). Монітор має співвідношення сторін 16:10, частоту оновлення 100 Гц та час відгуку 5 мс.

Його панель забезпечує контрастність 1500:1 та охоплює 99% кольорової гами sRGB, а максимальна яскравість досягає 350 ниток.

Для підключення передбачені інтерфейси HDMI 1.4 та DisplayPort 1.2. Також монітор оснащений USB-концентратором із чотирма портами Type-A (швидкість передачі даних до 5 Гбіт/с) та одним портом Type-B.

Пристрій комплектується підставкою з можливістю регулювання по висоті та нахилу. Монітор HP Series 7 Pro 724pn вже доступний для покупки за ціною $262.