Монітор HP Series 7 Pro 724pn з екраном WUXGA частотою 100 Гц оцінили у $26003.06.24
Компанія HP представила новий монітор HP Series 7 Pro 724pn з 24-дюймовим IPS-дисплеєм та роздільною здатністю WUXGA (1920×1200). Монітор має співвідношення сторін 16:10, частоту оновлення 100 Гц та час відгуку 5 мс.
Його панель забезпечує контрастність 1500:1 та охоплює 99% кольорової гами sRGB, а максимальна яскравість досягає 350 ниток.
Для підключення передбачені інтерфейси HDMI 1.4 та DisplayPort 1.2. Також монітор оснащений USB-концентратором із чотирма портами Type-A (швидкість передачі даних до 5 Гбіт/с) та одним портом Type-B.
Пристрій комплектується підставкою з можливістю регулювання по висоті та нахилу. Монітор HP Series 7 Pro 724pn вже доступний для покупки за ціною $262.
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Монітор HP Series 7 Pro 724pn з екраном WUXGA частотою 100 Гц оцінили у $260HP монiтор
HP представила новий монітор HP Series 7 Pro 724pn з 24-дюймовим IPS-дисплеєм та роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів). Монітор має співвідношення сторін 16:10, частоту оновлення 100 Гц та час відгуку 5 мс.
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