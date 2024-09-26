Монитор AOC AGON PRO PD34 на QD-OLED матрице получил дизайн от Porsche Design

AOC и Porsche Design объединились для создания нового игрового монитора AGON PRO PD34, вдохновленного легендарным автомобилем Porsche 911. Этот 34-дюймовый монитор обладает впечатляющей частотой обновления 240 Гц и кривизной экрана 1800R, что улучшает погружение в игровую среду. Монитор основан на панели QD-OLED с разрешением 1440p, которая обеспечивает высококачественное изображение благодаря использованию технологий Samsung Display.

AGON PRO PD34 поддерживает время отклика всего 0,3 мс, что идеально подходит для динамичных игр, а также совместим с AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC для предотвращения разрывов изображения.

Максимальная яркость в режиме HDR достигает 1000 нит, что делает монитор идеальным для игр с поддержкой HDR-контента. Он покрывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, что подтверждено сертификатом VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивая точную передачу цветов и глубокий черный цвет.

Дизайн устройства выдержан в стиле Porsche 911. Алюминиевая подставка напоминает форму рулевого колеса, а задняя часть монитора с ребрами отсылает к решетке радиатора 911 Carrera 4S.

В AGON PRO PD34 имеются один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, USB Type-C с возможностью зарядки до 65 Вт, а также встроенные сертифицированные DTS динамики мощностью 8 Вт для качественного звука.

Этот монитор уже доступен в Великобритании и Европе по цене 1050 фунтов стерлингов или 1190 евро (примерно 1326 долларов США).