Монітор AOC AGON PRO PD34 на матриці QD-OLED отримав дизайн від Porsche Design26.09.24
AOC і Porsche Design об’єдналися для створення нового ігрового монітора AGON PRO PD34, натхненого легендарним автомобілем Porsche 911. Цей 34-дюймовий монітор має вражаючу частоту оновлення 240 Гц і кривизну екрану 1800R, що покращує занурення. Монітор заснований на панелі QD-OLED з роздільною здатністю 1440p, яка забезпечує високоякісне зображення завдяки використанню технологій Samsung Display.
AGON PRO PD34 підтримує час відгуку всього 0,3 мс, що ідеально підходить для динамічних ігор, а також сумісний з AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC для запобігання розриву зображення.
Максимальна яскравість у режимі HDR досягає 1000 ніт, що робить монітор ідеальним для ігор за допомогою HDR-контенту. Він покриває 99% колірних просторів Adobe RGB та DCI-P3, що підтверджено сертифікатом VESA DisplayHDR True Black 400, забезпечуючи точну передачу кольорів та глибокий чорний колір.
Дизайн пристрою витриманий у стилі Porsche 911. Алюмінієва підставка нагадує форму кермового колеса, а задня частина монітора з ребрами відсилає до решітки радіатора 911 Carrera 4S.
AGON PRO PD34 має один порт DisplayPort 1.4, два порти HDMI 2.1, USB Type-C з можливістю зарядки до 65 Вт, а також вбудовані сертифіковані DTS динаміки потужністю 8 Вт для якісного звуку.
Цей монітор вже доступний у Великій Британії та Європі за ціною 1050 фунтів стерлінгів або 1190 євро (приблизно 1326 доларів США).
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