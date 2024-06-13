Монитор AOC 24B15H2 с экраном на 23.8 дюймов и поддержкой 100 Гц стоит $6913.06.24
Компания AOC представила новую модель бюджетного монитора 24B15H2, расширяя свою линейку доступных устройств.
Монитор оснащен 23.8-дюймовой Full HD IPS-панелью с частотой обновления 100 Гц. Экран имеет яркость 250 нит и контрастность 20 000 000:1, а заявленное время отклика составляет 8 мс. Технология Clear Vision улучшает четкость изображения, делая его более детализированным, а фильтр Blue Light обеспечивает комфорт для глаз при длительном использовании.
Монитор AOC 24B15H2 поставляется с подставкой, регулируемой по наклону, и оснащен портами HDMI и VGA. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене всего $69.
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Монитор AOC 24B15H2 с экраном на 23.8 дюймов и поддержкой 100 Гц стоит $69AOC монитор
Монитор AOC 24B15H2 оснащен 23.8-дюймовой Full HD IPS-панелью с частотой обновления 100 Гц. Экран имеет яркость 250 нит и контрастность 20 000 000:1
Xbox Series X выйдет осенью в альтернативных цветах и конфигурациях памятиMicrosoft Xbox консоль
Xbox Carbon Black Series S, которую выпустили в прошлом году, заменит белая версия с 1 ТБ SSD по цене $350. Новая цифровая Xbox Series X будет продаваться по цене $450