Монитор AOC 24B15H2 с экраном на 23.8 дюймов и поддержкой 100 Гц стоит $69

Компания AOC представила новую модель бюджетного монитора 24B15H2, расширяя свою линейку доступных устройств.

Монитор оснащен 23.8-дюймовой Full HD IPS-панелью с частотой обновления 100 Гц. Экран имеет яркость 250 нит и контрастность 20 000 000:1, а заявленное время отклика составляет 8 мс. Технология Clear Vision улучшает четкость изображения, делая его более детализированным, а фильтр Blue Light обеспечивает комфорт для глаз при длительном использовании.

Монитор AOC 24B15H2 поставляется с подставкой, регулируемой по наклону, и оснащен портами HDMI и VGA. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене всего $69.