Монітор AOC 24B15H2 з екраном на 23.8 дюймів та підтримкою 100 Гц коштує $6913.06.24
Компанія AOC представила нову модель бюджетного монітора 24B15H2, розширюючи свою лінійку доступних пристроїв.
Монітор оснащений 23.8-дюймовим Full HD IPS-панеллю з частотою оновлення 100 Гц. Екран має яскравість 250 ніт і контрастність 20 000 000:1, а заявлений час відгуку становить 8 мс. Технологія Clear Vision покращує чіткість зображення, роблячи його деталізованішим, а фільтр Blue Light забезпечує комфорт для очей при тривалому використанні.
Монітор AOC 24B15H2 поставляється з підставкою, що регулюється по нахилу, і оснащений портами HDMI та VGA. Новинка вже доступна для покупки в Китаї за ціною $69.
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Монітор AOC 24B15H2 з екраном на 23.8 дюймів та підтримкою 100 Гц коштує $69AOC монiтор
Монітор AOC 24B15H2 оснащений 23.8-дюймовим Full HD IPS-панеллю з частотою оновлення 100 Гц. Екран має яскравість 250 нит і контрастність 20 000 000:1
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