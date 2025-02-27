Модульный ноутбук Framework 12 позволит выбирать необходимые разъемы27.02.25
Framework представила 12-дюймовый ноутбук Framework 12 — компактный трансформер с модульной конструкцией, ориентированный на удобство ремонта и обновления.
Изначально разрабатывавшийся для студентов, Framework 12 заинтересовал и более широкую аудиторию. Он оснащен сенсорным экраном 1920 × 1200 пикселей с яркостью 400 нит, поддерживает стилус (подробности о чувствительности к нажиму пока не раскрыты) и построен на базе процессоров Intel 13-го поколения (Core i3 и i5).
Устройство поддерживает до 48 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и SSD-накопители до 2 ТБ. Корпус выполнен из поликарбоната и ABS-пластика с защитным слоем TPU, обеспечивающим дополнительную прочность.
Модульный ноутбук Framework 12 унаследовал систему модульных портов от старших моделей, позволяя пользователям самостоятельно выбирать нужные разъемы. Он совместим с Windows и Linux.
Предзаказ стартует в апреле, а поставки начнутся в середине 2025 года. Цена пока не объявлена.
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Модульный ноутбук Framework 12 позволит выбирать необходимые разъемы ноутбук
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Модульный ноутбук Framework 12 позволит выбирать необходимые разъемы
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