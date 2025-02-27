Модульний ноутбук Framework 12 дозволить вибирати необхідні роз’єми27.02.25
Framework представила 12-дюймовий ноутбук Framework 12 – компактний трансформер з модульною конструкцією, орієнтований на зручність ремонту та оновлення.
Framework 12, який спочатку розроблявся для студентів, зацікавив і ширшу аудиторію. Він оснащений сенсорним екраном 1920 × 1200 пікселів з яскравістю 400 ніт, підтримує стілус (подробиці про чутливість до тиску поки не розкрито) і побудований на базі процесорів Intel 13-го покоління (Core i3 та i5).
Пристрій підтримує до 48 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5200 та SSD-накопичувачі до 2 ТБ. Корпус виконаний з полікарбонату та ABS-пластику із захисним шаром TPU, що забезпечує додаткову міцність.
Модульний ноутбук Framework 12 успадкував систему модульних портів від старших моделей, дозволяючи користувачам самостійно вибирати потрібні роз’єми. Він сумісний з Windows та Linux.
Замовлення стартує у квітні, а постачання розпочнеться в середині 2025 року. Ціна поки що не оголошена.
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Модульний ноутбук Framework 12 дозволить вибирати необхідні роз’єми ноутбук
Модульний ноутбук Framework 12 успадкував систему модульних портів від старших моделей, дозволяючи користувачам самостійно вибирати потрібні роз’єми
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