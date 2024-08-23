Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 имеет AI Engine и поддерживает видеосъемку в 4K с HDR

Компания Qualcomm представила новый чип среднего уровня для мобильных устройств — Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор предлагает значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией, включая 20%-ный прирост производительности CPU, 40%-ное ускорение графического процессора и на 30% более высокую производительность AI. Важно отметить, что энергоэффективность также была улучшена: общее энергосбережение составляет 12%, при этом экономия энергии на стороне CPU достигает впечатляющих 45%.

Snapdragon 7s Gen 3 оснащён одним ядром Prime с частотой до 2.5 ГГц, тремя ядрами Performance с частотой до 2.4 ГГц и четырьмя ядрами Efficiency, работающими на частоте 1.8 ГГц. Он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 3.1.

Новый чип также обладает продвинутыми возможностями искусственного интеллекта благодаря AI Engine и поддерживает генеративный искусственный интеллект на уровне устройства. В области фотосъёмки Snapdragon 7s Gen 3 поддерживает работу с сенсорами до 200 МП и видеосъёмку в формате 4K HDR. Spectra Triple ISP обеспечивает одновременную съёмку фото и видео с высокой скоростью обработки и плавным масштабированием.

Смартфоны на базе Snapdragon 7s Gen 3 смогут оснащаться экранами с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, а также поддерживать технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Первые устройства с этим чипом появятся на рынке до конца 2024 года.

Ранее компания Qualcomm анонсировала новый мобильный чипсет — Snapdragon 4s Gen 2. Этот чипсет построен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung 4LPX, что позволяет ему обеспечивать высокую производительность при низком энергопотреблении. В его составе два ядра Kryo Prime (A78) с тактовой частотой до 2.0 ГГц и шесть ядер Kryo Efficiency (A55) с тактовой частотой до 1.8 ГГц.

Чипсет оснащен встроенным 5G-модемом, который обеспечивает высокоскоростную мобильную связь, и графикой Adreno, что способствует улучшенной производительности в играх и мультимедийных приложениях. Snapdragon 4s Gen 2 поддерживает дисплеи с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+, а также камеры с одним модулем до 84 МП или двумя датчиками на 13 МП + 13 Мпикс.

Процессор также поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+, что позволяет значительно сократить время зарядки устройств. Среди других характеристик чипсета — поддержка Wi-Fi 5, оперативной памяти LPDDR4X и накопителя UFS 3.1, что способствует более быстрой и эффективной работе устройства.

Первые смартфоны с чипом Snapdragon 4s Gen 2 на борту появятся до конца 2024 года.