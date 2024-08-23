Мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 має AI Engine та підтримує відеозйомку в 4K з HDR23.08.24
Компанія Qualcomm представила новий чіп середнього рівня для мобільних пристроїв — Snapdragon 7s Gen 3. Цей процесор пропонує значні покращення порівняно з попередньою версією, включаючи 20% приріст продуктивності CPU, 40% прискорення графічного процесора і на 30% вищу продуктивність AI. Важливо відзначити, що енергоефективність також була покращена: загальне енергозбереження становить 12%, при цьому економія енергії на стороні CPU досягає 45%.
Snapdragon 7s Gen 3 оснащений одним ядром Prime із частотою до 2.5 ГГц, трьома ядрами Performance із частотою до 2.4 ГГц та чотирма ядрами Efficiency, що працюють на частоті 1.8 ГГц. Він підтримує до 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище UFS 3.1.
Новий чіп також має просунуті можливості штучного інтелекту завдяки AI Engine і підтримує генеративний штучний інтелект на рівні пристрою. В області фотозйомки Snapdragon 7s Gen 3 підтримує роботу із сенсорами до 200 МП та відеозйомку у форматі 4K HDR. Spectra Triple ISP забезпечує одночасну зйомку фото та відео з високою швидкістю обробки та плавним масштабуванням.
Смартфони на базі Snapdragon 7s Gen 3 зможуть оснащуватися екранами з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц, а також підтримувати технології Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4. Перші пристрої із цим чіпом з’являться на ринку до кінця 2024 року.
Раніше компанія Qualcomm анонсувала новий мобільний чіпсет – Snapdragon 4s Gen 2. Цей чіпсет побудований за 4-нанометровим техпроцесом Samsung 4LPX, що дозволяє йому забезпечувати високу продуктивність за низького енергоспоживання. У його складі два ядра Kryo Prime (A78) із тактовою частотою до 2.0 ГГц і шість ядер Kryo Efficiency (A55) із тактовою частотою до 1.8 ГГц.
Чіпсет оснащений вбудованим 5G-модемом, який забезпечує високошвидкісний мобільний зв’язок, та графікою Adreno, що сприяє покращеній продуктивності в іграх та мультимедійних додатках. Snapdragon 4s Gen 2 підтримує дисплеї з частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю FHD+, а також камери з одним модулем до 84 МП або двома датчиками на 13 МП + 13 Мпікс.
Процесор також підтримує технологію швидкого заряджання Quick Charge 4+, що дозволяє значно скоротити час заряджання пристроїв. Серед інших характеристик чіпсету – підтримка Wi-Fi 5, оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувача UFS 3.1, що сприяє більш швидкій та ефективній роботі пристрою.
Перші смартфони із чіпом Snapdragon 4s Gen 2 на борту з’являться до кінця 2024 року.
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