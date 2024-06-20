Минобороны Украины запустило очередного чат-бота в Телеграм

Украинское правительство добавило еще один чат бот для обмена данными граждан. Минобороны запустило чатбот Армия+, который позиционируют как консультанта для военнообязанных, военных и их семей.

Официальная формулировка: бот Армия+ предлагает «оперативные ответы на широкий спектр вопросов». Военные в частности могут узнать о:

денежном

вещевом и жилищном обеспечении

статусе УБД, протезировании

санаторном лечении

льготах и т.д.;

Для гражданских предлагают ответы о:

видах военной службы

отсрочке

перечне ВВК и прочее

тогда как семьи украинских защитников могут узнать о медицинской помощи

выплатах за заслуги и так далее.

Чтобы получить необходимую информацию, нужно выбрать статус пользователя, а затем соответствующую категорию вопросов.

Ранее Минобороны анонсировало запуск отдельного приложения Армия+ — что-то вроде «Дії» для военных, которая будет отображать специализированные услуги и документы, такие как стандартизированные шаблоны рапортов. Ожидается, что приложение запустят уже летом.

Другое приложение ведомства Резерв+ днями обновилось электронно-военным документом с QR-кодом и опцией исправления данных онлайн без визита в ТЦК. Приложение Резерв+ в настоящее время доступен в 178 странах и доступно для загрузки по ссылкам: в Google Play и App Store.