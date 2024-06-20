Міноборони України запустило чергового чат-бота у Телеграм20.06.24
Український уряд додав ще один чат бот для обміну даними громадян.Міноборони запустило чатбот Армія+, який позиціонують як консультанта для військовозобов’язаних, військових та їхніх сімей.
Офіційне формулювання: бот Армія+ пропонує «оперативні відповіді широкий спектр питань». Військові зокрема можуть дізнатися про:
- грошовому
- речове та житлове забезпечення
- статус УБД, протезування
- санаторне лікування
- пільги і т.д.;
Для цивільних пропонують відповіді:
- видах військової служби
- відстрочення
- перелік ВВК та інше
- тоді як сім’ї українських захисників можуть дізнатися про медичну допомогу
- виплати за заслуги і так далі.
Щоб отримати необхідну інформацію, потрібно вибрати статус користувача, а потім відповідну категорію запитань.
Раніше Міноборони анонсувало запуск окремої програми Армія+ — щось на зразок «Дії» для військових, яка відображатиме спеціалізовані послуги та документи, такі як стандартизовані шаблони рапортів. Очікується, що програму запустять уже влітку.
Інша програма відомства Резерв+ днями обновилося електронно-військовим документом з QR-кодом та опцією виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК. Додаток Резерв+ в даний час доступний у 178 країнах і доступний для завантаження за посиланнями: в Google Play і App Store.
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Міноборони України запустило чергового чат-бота у Телеграмвійна події в Україні Телеграм
Український уряд додав ще один чат бот для обміну даними громадян.Міноборони запустило чатбот Армія+, який позиціонують як консультанта для військовозобов’язаних, військових та їхніх сімей.
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