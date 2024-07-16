Мини-компьютер Minisforum AtomMan G7 Pt с сертификацией AMD Advantage стоит $119916.07.24
Гонконгская фирма Minisforum готова предложить геймерам мини-компьютер AtomMan G7 Pt, который является самым производительным устройством в ассортименте производителя и первым компактным ПК, прошедшим сертификацию AMD Advantage.
Основные характеристики Minisforum AtomMan G7 Pt:
- Процессор: AMD Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами и 32 потоками, основанный на архитектуре Zen 4.
- Графический адаптер: Мобильный видеоадаптер Radeon RX 7600M XT, унаследовавший конфигурацию GPU и памяти от десктопной Radeon RX 7600, но работающий на меньших тактовых частотах.
- Память: Поддержка двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR5.
- Хранилище: Возможность установки двух твердотельных накопителей M.2 2280 (PCIe 5.0 и 4.0).
- Система охлаждения: Мощная система охлаждения, способная рассеять до 205 Вт тепловой мощности, использующая восемь тепловых трубок и четыре вентилятора. На кристаллы CPU и GPU нанесён жидкий металл для улучшения теплопередачи.
- Сетевые возможности: 2,5-гигабитный Ethernet и беспроводной модуль Wi-Fi 7.
- Подключение мониторов: Возможность подключения трёх 4K-мониторов через разъёмы HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и USB-C.
Стоимость:
- Barebone-конфигурация (без оперативной памяти и хранилища): $999.
- Полная конфигурация (с терабайтным SSD и 32 гигабайтами ОЗУ): $1199.
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