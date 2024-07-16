Міні-комп’ютер Minisforum AtomMan G7 Pt із сертифікацією AMD Advantage коштує $119916.07.24
Гонконгська фірма Minisforum готова запропонувати геймерам міні-комп’ютер AtomMan G7 Pt, який є найпродуктивнішим пристроєм в асортименті виробника та першим компактним ПК, що пройшов сертифікацію AMD Advantage.
Основні характеристики Minisforum AtomMan G7 Pt:
- Процесор: AMD Ryzen 9 7945HX з 16 ядрами та 32 потоками, заснований на архітектурі Zen 4.
- Графічний адаптер: Мобільний відеоадаптер Radeon RX 7600M XT, який успадкував конфігурацію GPU та пам’яті від десктопної Radeon RX 7600, але працює на менших тактових частотах.
- Пам’ять: Підтримка двох модулів оперативної пам’яті SO-DIMM DDR5.
- Сховище: Можливість встановлення двох твердотільних накопичувачів M.2 2280 (PCIe 5.0 та 4.0).
- Система охолодження: Потужна система охолодження, здатна розсіяти до 205 Вт теплової потужності, що використовує вісім теплових трубок та чотири вентилятори. На кристали CPU та GPU нанесено рідкий метал для покращення теплопередачі.
- Мережні можливості: 2,5-гігабітний Ethernet та бездротовий модуль Wi-Fi 7.
- Підключення моніторів: Можливість підключення трьох 4K-моніторів через роз’єми HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 та USB-C.
Вартість:
- Barebone-конфігурація (без оперативної пам’яті та сховища): $999.
- Повна конфігурація (з терабайтним SSD та 32 гігабайтами ОЗУ): $1199.
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