Microsoft выпустила три новые версии Xbox. Есть версии на 1 и 2 ТБ26.08.24
Microsoft начала первый день трансляций на Gamescom 2024 с анонса сразу трех новых версий консолей Xbox Series. Эти новинки станут доступны для покупки начиная с 15 октября, а их выпуск в «избранных странах» намечен на 29 октября. В новой линейке представлены:
- Xbox Series S 1 ТБ (Robot White) — версия с увеличенной до 1 ТБ памятью, стоимость которой составит $349,99.
- Xbox Series X 1 ТБ Digital Edition (Robot White) — модель, лишенная дисковода, предназначенная только для цифровых игр. Она будет стоить $449,99.
- Xbox Series X 2 ТБ Special Edition (Galaxy Black) — специальная версия с увеличенным до 2 ТБ объемом памяти, которая обойдется покупателям в $599,99.
Microsoft также опубликовала список стран и регионов, где эти консоли будут доступны. Среди них такие страны, как США, Испания, Швеция, Мексика, Греция, Германия, Гонконг, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия и Португалия. Однако есть регионы, где доступность консолей будет ограничена, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Индию, Израиль, Корею, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Африку, Турцию и ОАЭ. В этих странах доступность консолей будет зависеть от региональных особенностей.
Контроллер Xbox Cheeky Controller, созданный компанией Майкрософт в рамках рекламной кампании фильма «Дэдпул и Росомаха» выделяется своим необычным дизайном. Форма геймпада вдохновлен костюмом и стилем Дэдпула, включая его характерные красно-черные цвета, узоры и ремни. Особенностью контроллера является задняя часть, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» супергероя.
Хотя внешний вид геймпада значительно отличается от стандартных моделей, функционально Xbox Cheeky Controller соответствует обычным контроллерам Xbox. Он предназначен для использования с консолями Xbox Series X|S и поддерживает все стандартные функции.
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