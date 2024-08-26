Microsoft випустила три нові версії Xbox. Є версії на 1 та 2 ТБ

Microsoft розпочала перший день трансляцій на Gamescom 2024 з анонсу одразу трьох нових версій консолей Xbox Series. Ці новинки стануть доступними для покупки починаючи з 15 жовтня, а їх випуск у “вибраних країнах” заплановано на 29 жовтня. У новій лінійці представлені:

Xbox Series S 1 ТБ (Robot White) — версія зі збільшеною до 1 ТБ пам’яттю, вартість якої становитиме $349,99.

— версія зі збільшеною до 1 ТБ пам’яттю, вартість якої становитиме $349,99. Xbox Series X 1 ТБ Digital Edition (Robot White) — модель, яка не має дисководу, призначена лише для цифрових ігор. Вона коштуватиме $449,99.

— модель, яка не має дисководу, призначена лише для цифрових ігор. Вона коштуватиме $449,99. Xbox Series X 2 ТБ Special Edition (Galaxy Black) — спеціальна версія зі збільшеним до 2 ТБ об’ємом пам’яті, яка коштуватиме покупцям $599,99.

Microsoft також опублікувала список країн та регіонів, де ці консолі будуть доступні. Серед них такі країни, як США, Іспанія, Швеція, Мексика, Греція, Німеччина, Гонконг, Ірландія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія та Португалія. Однак є регіони, де доступність консолей буде обмежена, включаючи Аргентину, Бразилію, Чилі, Індію, Ізраїль, Корею, Саудівську Аравію, Сінгапур, Південну Африку, Туреччину та ОАЕ. У цих країнах доступність консолей залежатиме від регіональних особливостей.

Контролер Xbox Cheeky Controller, створений компанією Майкрософт у рамках рекламної кампанії фільму «Дедпул та Росомаха» виділяється своїм незвичайним дизайном. Форма геймпада натхненна костюмом і стилем Дедпула, включаючи його характерні червоно-чорні кольори, візерунки та ремені. Особливістю контролера є задня частина, яка імітує «ідеально округлі сідниці» супергероя.

Хоча зовнішній вигляд геймпада значно відрізняється від стандартних моделей, функціонально Xbox Cheeky Controller відповідає звичайним контролерам Xbox. Він призначений для використання з консолями Xbox Series X|S та підтримує всі стандартні функції.