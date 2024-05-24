Microsoft Teams получит цифрвого ассистента Team Copilot

Microsoft выпустила виртуального ассистента для Teams на базе своего ИИ Copilot, он должен будет помогать группе людей эффективнее работать вместе. Team Copilot доступен только для пользователей Microsoft 365 и выйдет в предварительной версии позже в 2024 году.

Ключевые функции Team Copilot, которые, по мнению Microsoft, могут упростить работу во время групповых видеозвонков:

Организатор может пригласить Team Copilot подытожить разговоры в Microsoft Teams. Помощник также будет делать заметки во время обсуждения, а любой участник сможет их отредактировать или удалить по желанию.

На основе разговоров Team Copilot может предложить план дальнейших действий — например, порекомендовать организацию следующей встречи с определенным коллегой или коллективом

Team Copilot, как фасилитатор совещания, может проконтролировать, чтобы на совещании соблюдался тайминг для каждой из тем.

Teams Copilot может общаться с членами команды в чатах, чтобы помочь им достичь определенных целей. Он также может искать и предоставлять по запросу определенные темы из чата, осуществлять поиск в Интернете от имени пользователей, отвечать на вопросы по обсуждению и т. д.

Team Copilot также может выполнять функции проектного менеджера в Planner: создавать и назначать задачи и цели для сотрудников.

Среди других новых функций для Teams Microsoft предложила стенограммы в реальном времени, возможность для организаторов управлять настройками относительно того, кто сможет записывать встречи, живые реакции, шумоподавление, функция «картинка в картинке» для iOS и Android, обмен файлами во время звонка, поддержка команд со слэшами и тому подобное.

К слову и на конференции Google I/O гигант поисковой системы представил «AI Teammate», который подобно Team Copilot, может отвечать на вопросы на основе обсуждений в групповом чате.