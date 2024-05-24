Microsoft Teams отримає цифрового фасілітатора Team Copilot24.05.24
Microsoft випустила віртуального асистента для Teams на базі свого ШІ Copilot, він повинен буде допомагати групі людей ефективніше працювати разом. Team Copilot доступний тільки для користувачів Microsoft 365 і вийде у попередній версії пізніше у 2024 році.
Ключові функції Team Copilot, які, на думку Microsoft, можуть спростити роботу під час групових відеодзвінків:
- Організатор може запросити Team Copilot підсумувати розмови в Microsoft Teams. Помічник також робитиме нотатки під час обговорення, а будь-який учасник зможе їх відредагувати або видалити за бажанням.
- На основі розмов Team Copilot може запропонувати план подальших дій — наприклад, порекомендувати організацію наступної зустрічі з певним колегою чи колективом
- Team Copilot як фасилітатор наради може проконтролювати, щоб на нараді дотримувався таймінг для кожної з тем.
- Teams Copilot може спілкуватися з членами команди в чатах, щоб допомогти їм досягти певних цілей. Він також може шукати та надавати на запит певні теми з чату, здійснювати пошук в Інтернеті від імені користувачів, відповідати на запитання щодо обговорення тощо.
- Team Copilot також може виконувати функції проектного менеджера у Planner: створювати та призначати завдання та цілі для співробітників.
Серед інших нових функцій для Teams Microsoft запропонувала стенограми в реальному часі, можливість для організаторів керувати налаштуваннями щодо того, хто зможе записувати зустрічі, живі реакції, шумозаглушення, функція «картинка в картинці» для iOS та Android, обмін файлами під час дзвінка, підтримка команд зі слешами тощо.
До речі, і на конференції Google I/O гігант пошукової системи представив «AI Teammate», який подібно до Team Copilot, може відповідати на запитання на основі обговорень у груповому чаті.
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