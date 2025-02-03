Microsoft Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 оснащены новыми чипами Intel Core Ultra 5 и Ultra 703.02.25
Microsoft официально представила новые ноутбуки Surface Laptop 7 и Surface Pro 11, принадлежащие к серии Copilot+ и работающие на новых процессорах Intel Lunar Lake с поддержкой искусственного интеллекта. Продажи стартуют 18 февраля.
Обновленные устройства внешне не отличаются от версий с чипами Snapdragon X, представленных в мае 2024 года, однако их цена значительно выше. Минимальная стоимость Surface Laptop 7 с Intel начинается от $1499, что на $500 дороже модели со Snapdragon. Аналогичная ситуация с Surface Pro 11 – он будет стоить $1499 против $999 в версии Qualcomm.
Подробнее о ноутбуках Microsoft
Microsoft Surface Laptop 7 будет доступен в вариантах с 13,8- и 15-дюймовыми дисплеями. Ноутбук можно оснастить процессором Intel Core Ultra 5 или Ultra 7 до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. По данным Microsoft, большая модель будет работать до 14 часов от одного заряда, а меньшая – до 12 часов, что на час меньше версий на чипах Qualcomm.
Конфигурация портов включает один USB-A 3.2 (вместо USB-A 3.1 в версии Snapdragon), два USB-C 4 / Thunderbolt 4, порт Surface Connect для зарядки и 3,5-мм аудиоразъем. Позже в 2025 году Microsoft планирует выпустить вариант с поддержкой 5G, однако детали пока не разглашаются.
Microsoft Surface Pro 11 на Intel не претерпел значительных изменений по сравнению с версией на Qualcomm. Планшет получил 13-дюймовый дисплей (по выбору LCD или OLED), чипы Core Ultra 5 или Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 1 ТБ.
Набор портов такой же, как у Snapdragon-версии: два USB-C4/Thunderbolt 4 и Surface Connect для зарядки. Дополнительно устройство оснащено NFC-сканером для безопасной авторизации. Однако 3,5-мм аудиоразъем отсутствует, поэтому для подключения наушников придется использовать Bluetooth или переходник.
Вместе с новыми ноутбуками Microsoft также представила обновленную док-станцию USB 4, которая появится в продаже 18 февраля за $199. Она совместима со всеми ноутбуками Surface, поддерживающими USB-C, и позволяет подключать два 4K-монитора с частотой 60 Гц. Устройство поддерживает также сквозную зарядку мощностью 65 Вт и передачу данных на скорости 40 Гбит/с.
На передней панели расположены USB-A 3.2 Gen 2 и USB-C 4 Gen 3, а на задней еще один USB-C 4 Gen 3, HDMI 2.1, Ethernet и разъем для источника питания мощностью 100 Вт.
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