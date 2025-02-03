Microsoft Surface Laptop 7 та Surface Pro 11 оснащені новими чіпами Intel Core Ultra 5 та Ultra 7

Microsoft офіційно представила нові ноутбуки Surface Laptop 7 та Surface Pro 11, що належать до серії Copilot+ і працюють на нових процесорах Intel Lunar Lake із підтримкою штучного інтелекту. Продаж стартує 18 лютого.

Оновлені пристрої зовні не відрізняються від версій з чіпами Snapdragon X, представлених у травні 2024 року, проте їхня ціна значно вища. Мінімальна вартість Surface Laptop 7 з Intel починається від $1499, що на $500 дорожче за модель зі Snapdragon. Аналогічна ситуація з Surface Pro 11 – він коштуватиме $1499 проти $999 у версії Qualcomm.

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Microsoft Surface Laptop 7 буде доступний у варіантах з 13,8- та 15-дюймовими дисплеями. Ноутбук можна оснастити процесором Intel Core Ultra 5 або Ultra 7 до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 1 ТБ. За даними Microsoft, велика модель працюватиме до 14 годин від одного заряду, а менша – до 12 годин, що на годину менше від версій на чіпах Qualcomm.

Конфігурація портів включає один USB-A 3.2 (замість USB-A 3.1 у версії Snapdragon), два USB-C 4 / Thunderbolt 4, порт Surface Connect для заряджання та 3,5-мм аудіороз’єм. Пізніше в 2025 році Microsoft планує випустити варіант із підтримкою 5G, проте деталі поки не розголошуються.

Microsoft Surface Pro 11 на Intel не зазнав значних змін у порівнянні з версією Qualcomm. Планшет отримав 13-дюймовий дисплей (на вибір LCD або OLED), чіпи Core Ultra 5 або Ultra 7, до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувач до 1 ТБ.

Набір портів такий же, як у Snapdragon-версії: два USB-C4/Thunderbolt 4 та Surface Connect для заряджання. Додатково пристрій має NFC-сканер для безпечної авторизації. Однак 3,5-мм аудіороз’єм відсутній, тому для підключення навушників доведеться використовувати Bluetooth або перехідник.

Разом із новими ноутбуками Microsoft також представила оновлену док-станцію USB 4, яка з’явиться у продажу 18 лютого за $199. Вона сумісна з усіма ноутбуками Surface, що підтримують USB-C, і дозволяє підключати два 4K-монітори із частотою 60 Гц. Пристрій підтримує наскрізну зарядку потужністю 65 Вт і передачу даних на швидкості 40 Гбіт/с.

На передній панелі розташовані USB-A 3.2 Gen 2 та USB-C 4 Gen 3, а на задній ще один USB-C 4 Gen 3, HDMI 2.1, Ethernet та роз’єм для джерела живлення потужністю 100 Вт.