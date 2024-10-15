Microsoft Surface Duo 2 получил первое и последнее обновление Андроид за 3 года

Microsoft выпустила последнее обновление для своего сложного смартфона Surface Duo 2, который показали в октябре 2021 года с начальной ценой $1500. В течение своего существования устройство получило лишь одно большое обновление системы — Android 12L, несмотря на обещания компании о трех годах поддержки обновлений. Оригинально Surface Duo 2 поставлялся с Android 11, но его программная поддержка оказалась гораздо слабее по сравнению с конкурентами.

Предыдущая модель, Surface Duo, получила два обновления – Android 11 и Android 12L, что также значительно меньше, чем обновления, которые предлагают другие производители даже для бюджетных устройств. Несмотря на ошибку с отказом от Windows Phone, признанную генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой, компания не смогла успешно остаться на рынке смартфонов.

Официальная поддержка Surface Duo прекратится 21 октября 2024 года, после чего устройство перестанет получать какие-либо обновления, включая патчи безопасности. Это ставит Surface Duo рядом с другими «мертвыми» продуктами Microsoft, такими как Windows Phone и Lumia.