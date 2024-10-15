Microsoft Surface Duo 2 получил первое и последнее обновление Андроид за 3 года15.10.24
Microsoft выпустила последнее обновление для своего сложного смартфона Surface Duo 2, который показали в октябре 2021 года с начальной ценой $1500. В течение своего существования устройство получило лишь одно большое обновление системы — Android 12L, несмотря на обещания компании о трех годах поддержки обновлений. Оригинально Surface Duo 2 поставлялся с Android 11, но его программная поддержка оказалась гораздо слабее по сравнению с конкурентами.
Предыдущая модель, Surface Duo, получила два обновления – Android 11 и Android 12L, что также значительно меньше, чем обновления, которые предлагают другие производители даже для бюджетных устройств. Несмотря на ошибку с отказом от Windows Phone, признанную генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой, компания не смогла успешно остаться на рынке смартфонов.
Официальная поддержка Surface Duo прекратится 21 октября 2024 года, после чего устройство перестанет получать какие-либо обновления, включая патчи безопасности. Это ставит Surface Duo рядом с другими «мертвыми» продуктами Microsoft, такими как Windows Phone и Lumia.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Возможность заряжать цифровые устройства бесконтактным образом – бесценна. С этим согласятся если не все, то многие пользователи. Посмотрим какие смартфоны с беспроводной зарядкой можно купить сегодня.
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Microsoft Surface Duo 2 получил первое и последнее обновление Андроид за 3 годаMicrosoft обновление смартфон
Microsoft выпустила последнее обновление для своего сложного смартфона Surface Duo 2, который показали в октябре 2021 года с начальной ценой $1500.
Tesla Robovan автономный автобус будущего из фантастических фильмовTesla автомобиль Илон Маск
Tesla Robovan не имеет привычных средств управления, таких как рулевое колесо, так как управление транспортным средством осуществляется полностью автономно