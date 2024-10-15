Microsoft Surface Duo 2 отримав перше та останнє оновлення Андроїд за 3 роки

Microsoft випустила останнє оновлення для свого складного смартфона Surface Duo 2, що його показали в жовтні 2021 року з початковою ціною $1500. Протягом свого існування пристрій отримав лише одне велике оновлення системи – Android 12L, незважаючи на обіцянки компанії про три роки підтримки оновлень. Оригінально Surface Duo 2 поставлявся з Android 11, але його програмна підтримка виявилася набагато слабшою порівняно з конкурентами.

Попередня модель, Surface Duo, отримала два оновлення – Android 11 та Android 12L, що також значно менше, ніж оновлення, які пропонують інші виробники навіть для бюджетних пристроїв. Незважаючи на помилку з відмовою від Windows Phone, визнану генеральним директором Microsoft Сатьєю Наделлою, компанія не змогла успішно залишитися на ринку смартфонів.

Офіційна підтримка Surface Duo припиниться 21 жовтня 2024, після чого пристрій перестане отримувати будь-які оновлення, включаючи патчі безпеки. Це ставить Surface Duo поряд з іншими “мертвими” продуктами Microsoft, такими як Windows Phone та Lumia.