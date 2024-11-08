Microsoft окончательно удаляет Paint 3D и меняет его на Paint с ИИ-функциями08.11.24
Microsoft завершила поддержку приложения Paint 3D, изначально предназначенного для создания и редактирования 3D-объектов и проектов дополненной реальности, таких как HoloLens. Paint 3D, выпущенное вместе с Windows 10, не получило популярности среди пользователей, которые предпочитали классический Paint для простых рисунков и базовых правок. Microsoft удалила Paint 3D из Microsoft Store и прекратила выпуск обновлений для него.
Вместо этого компания решила улучшить классический Paint, интегрировав в него инструменты, работающие на базе искусственного интеллекта, такие как DALL-E 3. Новые функции позволят пользователям создавать изображения, вводя текстовые описания. В будущем Microsoft также планирует внедрить инструменты Image Creator и Cocreator, чтобы сделать Paint более универсальным и доступным для пользователей с любым уровнем навыков в дизайне.
Изначально Paint 3D позиционировалась как приложение с акцентом на трехмерное моделирование, предлагая пользователям возможность создавать и редактировать 3D-объекты. Однако, несмотря на поддержку таких функций, как слои, эффекты прозрачности, удаление фона и работа с PNG, программа не смогла завоевать популярность среди пользователей. В то время как Paint 3D предлагала расширенные возможности, многие пользователи продолжали предпочитать классический Paint за его простоту и скорость.
Ситуация с Paint 3D выглядит особенно иронично, учитывая, что классический Paint, который был почти заменен на Paint 3D, продолжает оставаться актуальным. Microsoft недавно добавила в классический Paint функции, которые ранее были эксклюзивными для Paint 3D, такие как слои и удаление фона. Более того, Paint получает «вторую жизнь» с интеграцией генератора изображений на основе искусственного интеллекта, что делает его еще более привлекательным для пользователей.
В конце прошлого года Microsoft представила новый интегрированный инструмент генеративного искусственного интеллекта DALL-E 3 в Paint для пользователей Windows 11. Эта функция, доступная через боковую панель Cocreator в Paint, позволяет создавать изображения непосредственно в программе и использовать возможности ChatGPT от OpenAI.
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Microsoft окончательно удаляет Paint 3D и меняет его на Paint с ИИ-функциямиMicrosoft приложения
Microsoft завершила поддержку приложения Paint 3D, изначально предназначенного для создания и редактирования 3D-объектов и проектов дополненной реальности, таких как HoloLens
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