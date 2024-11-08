Microsoft остаточно видаляє Paint 3D і змінює його на Paint з ІІ-функціями

Microsoft завершила підтримку програми Paint 3D, спочатку призначеної для створення та редагування 3D-об’єктів та проектів доповненої реальності, таких як HoloLens. Paint 3D, випущене разом з Windows 10, не набуло популярності серед користувачів, які віддавали перевагу класичному Paint для простих малюнків і базових правок. Microsoft видалила Paint 3D із Microsoft Store і припинила випуск оновлень для нього.

Натомість компанія вирішила покращити класичний Paint, інтегрувавши в нього інструменти, що працюють на базі штучного інтелекту, такі як DALL-E 3. Нові функції дозволять користувачам створювати зображення, вводячи текстові описи. У майбутньому Microsoft також планує впровадити інструменти Image Creator та Cocreator, щоб зробити Paint більш універсальним та доступним для користувачів із будь-яким рівнем навичок у дизайні.

Спочатку Paint 3D позиціонувалась як додаток з акцентом на тривимірне моделювання, пропонуючи користувачам можливість створювати та редагувати 3D-об’єкти. Однак, незважаючи на підтримку таких функцій як шари, ефекти прозорості, видалення фону та робота з PNG, програма не змогла завоювати популярність серед користувачів. У той час як Paint 3D пропонувала розширені можливості, багато користувачів продовжували віддавати перевагу класичному Paint за його простоту і швидкість.

Ситуація з Paint 3D виглядає особливо іронічно з огляду на те, що класичний Paint, який був майже замінений на Paint 3D, продовжує залишатися актуальним. Microsoft нещодавно додала в класичний Paint функції, які раніше були ексклюзивними для Paint 3D, такі як шари та видалення фону. Більше того, Paint отримує “друге життя” з інтеграцією генератора зображень на основі штучного інтелекту, що робить його ще більш привабливим для користувачів.

Наприкінці минулого року Microsoft | _blank” rel=”noopener”>представила новий інтегрований інструмент генеративного штучного інтелекту DALL-E 3 у Paint для користувачів Windows 11. Ця функція, доступна через бічну панель Cocreator у Paint, дозволяє створювати зображення безпосередньо в програмі та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI