Microsoft Office 2024 представлен официально. Что нового в Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook?

Microsoft выпустила обновленный пакет Office 2024, ориентированный на пользователей, которые предпочитают разовую покупку вместо подписки на Microsoft 365. В пакет входят обновленные версии ключевых приложений: Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.

Office 2024 получил ряд значимых обновлений, включая поддержку Fluent Design в стиле Windows и улучшенные функции доступности. В Word, Excel и PowerPoint появилась возможность добавлять фотографии со смартфона. Excel обзавелся поддержкой динамических диаграмм и новыми функциями для работы с текстом и массивами данных, а также функцией вставки изображений через IMAGE. В PowerPoint теперь можно вставлять трансляции с камеры на слайд и записывать презентации с голосом и видео.

Outlook получил улучшенный поиск и расширенные функции для управления встречами, а Word — восстановление документов в случае сбоя. Office 2024 поддерживается на Windows 10, 11 и последних трех версиях macOS.

Стоимость Office Home 2024 составляет $149, а версия для бизнеса с Outlook и коммерческим использованием — $249.