Microsoft Office 2024 представлений офіційно. Що нового в Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook?04.10.24
Microsoft випустила оновлений пакет Office 2024, орієнтований на користувачів, які віддають перевагу одноразовій покупці замість підписки на Microsoft 365. У пакет входять оновлені версії ключових програм: Word, Excel, PowerPoint, OneNote і Outlook.
Office 2024 отримав ряд значних оновлень, включаючи підтримку Fluent Design у стилі Windows та покращені функції доступності. У Word, Excel та PowerPoint з’явилася можливість додавати фотографії зі смартфона. Excel отримав підтримку динамічних діаграм і новими функціями для роботи з текстом і масивами даних, а також функцією вставки зображень через IMAGE. У PowerPoint тепер можна вставляти трансляції з камери на слайд та записувати презентації з голосом та відео.
Outlook отримав покращений пошук та розширені функції для керування зустрічами, а Word – відновлення документів у разі збою. Office 2024 підтримується на Windows 10, 11 та останніх трьох версіях macOS.
Вартість Office Home 2024 становить $149, а версія для бізнесу з Outlook та комерційним використанням – $249.
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