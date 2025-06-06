Microsoft добавит отдельную кнопку сброса устройства в Windows06.06.25
Microsoft объявила, что участники программы Windows Insider, использующие Beta Channel, в ближайшее время начнут получать доступ к новой вкладке в системных настройках. Она предназначена для управления функцией Quick Machine Recovery (QMR) — механизмом, который помогает автоматически устранять распространённые сбои при загрузке Windows.
Новая страница появится в разделе «Система» — «Восстановление» и предоставит ключевые параметры QMR. Пользователи смогут проверить, активирована ли функция, как часто она выполняет проверку, а также включить автоматическую перезагрузку, необходимую для применения найденных решений.
Как отмечает Microsoft, «быстрое восстановление системы предназначено для помощи устройству при возникновении проблем с загрузкой, используя средства исправления, предоставляемые напрямую Microsoft».
Функция QMR была представлена в ноябре 2024 года. Она позволяет администраторам удалённо восстанавливать работу устройств с Windows в случае критических сбоев. Система подключается к облачным сервисам Microsoft, находит нужные исправления и восстанавливает работоспособность устройства без участия пользователя.
Технология основана на механизме Startup Repair, но использует защищённую среду восстановления Windows с сетевым доступом. Это позволяет получать обновления и патчи напрямую через Windows Update, даже если система не загружается штатным способом.
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