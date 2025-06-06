Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows06.06.25
Microsoft оголосила, що учасники програми Windows Insider, які використовують Beta Channel, найближчим часом почнуть отримувати доступ до нової вкладки системних налаштувань. Вона призначена для керування функцією Quick Machine Recovery (QMR) – механізмом, який допомагає автоматично усувати поширені збої під час завантаження Windows.
Нова сторінка з’явиться в розділі «Система» — «Відновлення» та надасть ключові параметри QMR. Користувачі зможуть перевірити, чи функція активована, як часто вона виконує перевірку, а також увімкнути автоматичне перезавантаження, необхідне для застосування знайдених рішень.
Як зазначає Microsoft, «швидке відновлення системи призначене для допомоги пристрою у разі виникнення проблем із завантаженням, використовуючи засоби виправлення, що надаються безпосередньо Microsoft».
Функція QMR була представлена у листопаді 2024 року. Вона дозволяє адміністраторам віддалено відновлювати роботу пристроїв із Windows у разі критичних збоїв. Система підключається до хмарних сервісів Microsoft, знаходить необхідні виправлення та відновлює працездатність пристрою без участі користувача.
Технологія заснована на механізмі Startup Repair, але використовує захищене середовище відновлення Windows із мережним доступом. Це дозволяє отримувати оновлення та патчі безпосередньо через Windows Update, навіть якщо система не завантажується штатним способом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows Microsoft
Microsoft оголосила, що учасники програми Windows Insider, які використовують Beta Channel, найближчим часом почнуть отримувати доступ до нової вкладки у системних налаштуваннях.
Новий Nissan Leaf у 3-му поколінні став кросовером Nissan автомобіль електротранспорт
З погляду дизайну, новий Nissan Leaf ближче до сучасних електрокросовери з округлими формами.
Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows
Новий Nissan Leaf у 3-му поколінні став кросовером
Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K
Adobe Photoshop вийшов на Android
Samsung видалить неактивні облікові записи 31 липня 2025 року
Microsoft стандартує порти USB Type-C на комп’ютерах з Windows
Вже 40% гравців Steam використовують ПК на AMD
ШІ Gemini резюмуватиме відео в Google Drive
Android 16 стане останнім оновлення для цих 18 смартфонів Samsung
Ноутбуки Asus ROG Strix G16 та G18 з відеокартами GeForce RTX 5060, 5070 почали продаватися в Україні
Twitch додає вертикальний перегляд відео