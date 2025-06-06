02.06.25
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
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Ajax IndoorCam

Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше