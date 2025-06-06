Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows

Microsoft оголосила, що учасники програми Windows Insider, які використовують Beta Channel, найближчим часом почнуть отримувати доступ до нової вкладки системних налаштувань. Вона призначена для керування функцією Quick Machine Recovery (QMR) – механізмом, який допомагає автоматично усувати поширені збої під час завантаження Windows.

Нова сторінка з’явиться в розділі «Система» — «Відновлення» та надасть ключові параметри QMR. Користувачі зможуть перевірити, чи функція активована, як часто вона виконує перевірку, а також увімкнути автоматичне перезавантаження, необхідне для застосування знайдених рішень.

Як зазначає Microsoft, «швидке відновлення системи призначене для допомоги пристрою у разі виникнення проблем із завантаженням, використовуючи засоби виправлення, що надаються безпосередньо Microsoft».

Функція QMR була представлена ​​у листопаді 2024 року. Вона дозволяє адміністраторам віддалено відновлювати роботу пристроїв із Windows у разі критичних збоїв. Система підключається до хмарних сервісів Microsoft, знаходить необхідні виправлення та відновлює працездатність пристрою без участі користувача.

Технологія заснована на механізмі Startup Repair, але використовує захищене середовище відновлення Windows із мережним доступом. Це дозволяє отримувати оновлення та патчі безпосередньо через Windows Update, навіть якщо система не завантажується штатним способом.