Microsoft Copilot вышел на компьютерах Mac

Microsoft выпустила нативное приложение Copilot для macOS, которое предоставляет доступ к ИИ-ассистенту с возможностью создания текста, графики и загрузки изображений.

Приложение поддерживает темный режим и быструю команду вызова Command+Space, аналогичную Alt+Space в Windows. В настоящее время Copilot доступен в США, Великобритании и Канаде, а позже появится в других странах. Обновление также получила версия для iPad – теперь она поддерживает режим разделенного экрана.

Пользователи iPhone и iPad могут входить в Copilot с помощью Apple ID, а также загружать текстовые и PDF-файлы для анализа и суммирования. В скором времени эта функция станет доступной и в macOS-приложении.

Запуск Copilot для MacOS произошел после того, как Microsoft сделала функции Copilot Voice и Think Deeper бесплатными, сняв ограничения на продолжительность диалогов с ИИ.

Компания Microsoft представила новую функцию своего AI-сервиса Copilot, позволяющую пользователям управлять смартфонами с Android 14 через персональные компьютеры на базе Windows 11. Благодаря этому нововведению, при подключении Android-устройства к ПК через приложение Phone Link, пользователи смогут: Получать доступ к контактам.

Искать телефонные номера, сохраненные на телефоне.

Отправлять и получать текстовые сообщения.

Устанавливать будильник на телефоне. Для активации этой функции необходимо посетить веб-сайт copilot.microsoft.com или запустить боковую панель с Copilot, если используется браузер Edge, и включить плагин Телефон в меню. После этого пользователи смогут отправлять запросы Копилот, связанные с телефоном. Если Android-смартфон не подключен к приложению Phone Link, Copilot сообщит об ошибке подключения и предложит инструкцию по её исправлению. Phone Link — это сервис Windows 11, который позволяет подключать телефоны к ПК или ноутбукам. Пользователям Android необходимо скачать приложение Link to Windows из Google Play для соединения с Phone Link на ПК. Некоторые производители, такие как Samsung, Honor, Oppo, OnePlus и Realme, уже предоставляют полный доступ к устройству, предустанавливая Link to Windows, что облегчает подключение.