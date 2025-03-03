Microsoft Copilot вийшов на комп’ютерах Mac03.03.25
Microsoft випустила нативну програму Copilot для macOS, яка надає доступ до ІІ-асистенту з можливістю створення тексту, графіки та завантаження зображень.
Програма підтримує темний режим та швидку команду виклику Command+Space, аналогічну Alt+Space у Windows. В даний час Copilot доступний у США, Великій Британії та Канаді, а пізніше з’явиться в інших країнах. Оновлення також отримало версію для iPad – тепер вона підтримує режим розділеного екрана.
Користувачі iPhone та iPad можуть входити в Copilot за допомогою Apple ID, а також завантажувати текстові та PDF-файли для аналізу та підсумовування. Незабаром ця функція стане доступною і в macOS-додатку.
Запуск Copilot для MacOS відбувся після того, як Microsoft зробила функції Copilot Voice та Think Deeper безкоштовними, знявши обмеження на тривалість діалогів із ІІ.
Компанія Microsoft представила нову функцію свого AI-сервісу Copilot, що дозволяє користувачам управляти смартфонами з Android 14 через персональні комп’ютери на базі Windows 11. Завдяки цьому нововведенню, при підключенні Android-пристрою до ПК через програму Phone Link користувачі зможуть:
- Отримувати доступ до контактів.
- Шукати телефонні номери, збережені на телефоні.
- Надсилати та отримувати текстові повідомлення.
- Встановлення будильника на телефоні.
Для активації цієї функції необхідно відвідати веб-сайт copilot.microsoft.com або запустити бічну панель з Copilot, якщо використовується браузер Edge, та увімкнути плагін Телефон у меню. Після цього користувачі можуть надсилати запити Копілот, пов’язані з телефоном. Якщо Android-смартфон не підключений до програми Phone Link, Copilot повідомить про помилку підключення та запропонує інструкцію щодо її виправлення.
Phone Link – це сервіс Windows 11, який дозволяє підключати телефони до ПК чи ноутбуків. Користувачам Android необхідно завантажити програму Link to Windows з Google Play для з’єднання з Phone Link на ПК. Деякі виробники, такі як Samsung, Honor, Oppo, OnePlus та Realme, вже надають повний доступ до пристрою, встановлюючи Link to Windows, що полегшує підключення.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Microsoft Copilot вийшов на комп’ютерах Mac Apple Microsoft штучний інтелект
Microsoft випустила нативну програму Copilot для macOS, яка надає доступ до ШІ-асистенту з можливістю створення тексту, графіки та завантаження зображень.
Відеокарти AMD Radeon RX 9070 (XT) представлені офіційно. Перші моделі партнерів AMD відеокарта події у світі
У нових AMD Radeon RX 9070 (XT) компанія покращила продуктивність трасування променів та ІІ-обчислень, додала оновлений Media Engine та реалізувала підтримку PCI Express 5.0
Microsoft Copilot вийшов на комп’ютерах Mac
Amazon Ocelot – новий процесор для квантових обчислень
Кіберполіція попередила про фішингові QR-коди в публічних місцях
Microsoft закриє Skype вже у травні 2025 року
Представлено флагман Xiaomi 15 Ultra з покращеною камерою Leica – глобальний реліз смартфона вже 2 березня
Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років
Китайський ІІ DeepSeek прискорює Nvidia H800 у 8 разів за допомогою FlashMLA для обходу санкцій
MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії
Steam Deck продається краще ніж ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw разом узяті