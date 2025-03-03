Microsoft Copilot вийшов на комп’ютерах Mac

Microsoft випустила нативну програму Copilot для macOS, яка надає доступ до ІІ-асистенту з можливістю створення тексту, графіки та завантаження зображень.

Програма підтримує темний режим та швидку команду виклику Command+Space, аналогічну Alt+Space у Windows. В даний час Copilot доступний у США, Великій Британії та Канаді, а пізніше з’явиться в інших країнах. Оновлення також отримало версію для iPad – тепер вона підтримує режим розділеного екрана.

Користувачі iPhone та iPad можуть входити в Copilot за допомогою Apple ID, а також завантажувати текстові та PDF-файли для аналізу та підсумовування. Незабаром ця функція стане доступною і в macOS-додатку.

Запуск Copilot для MacOS відбувся після того, як Microsoft зробила функції Copilot Voice та Think Deeper безкоштовними, знявши обмеження на тривалість діалогів із ІІ.

Компанія Microsoft представила нову функцію свого AI-сервісу Copilot, що дозволяє користувачам управляти смартфонами з Android 14 через персональні комп’ютери на базі Windows 11. Завдяки цьому нововведенню, при підключенні Android-пристрою до ПК через програму Phone Link користувачі зможуть: Отримувати доступ до контактів.

Шукати телефонні номери, збережені на телефоні.

Надсилати та отримувати текстові повідомлення.

Встановлення будильника на телефоні. Для активації цієї функції необхідно відвідати веб-сайт copilot.microsoft.com або запустити бічну панель з Copilot, якщо використовується браузер Edge, та увімкнути плагін Телефон у меню. Після цього користувачі можуть надсилати запити Копілот, пов’язані з телефоном. Якщо Android-смартфон не підключений до програми Phone Link, Copilot повідомить про помилку підключення та запропонує інструкцію щодо її виправлення. Phone Link – це сервіс Windows 11, який дозволяє підключати телефони до ПК чи ноутбуків. Користувачам Android необхідно завантажити програму Link to Windows з Google Play для з’єднання з Phone Link на ПК. Деякі виробники, такі як Samsung, Honor, Oppo, OnePlus та Realme, вже надають повний доступ до пристрою, встановлюючи Link to Windows, що полегшує підключення.