Медиаплеер Google TV Streamer поддерживает 4K, HDR, Dolby Atmos, Spatial Audio и синхронизуется с Google Home09.08.24
Гугл анонсировала запуск нового Google TV Streamer, который появится на рынке в сентябре. Устройство отличается обновленным дизайном, напоминающим беспроводную зарядную панель, и поддерживает функцию умного домашнего центра благодаря встроенному радио Thread. Это позволяет устройству интегрироваться с другими умными устройствами в доме и служить их центральным узлом.
Новый Google TV Streamer оснащен более мощным процессором, который на 22% быстрее предыдущих моделей Устройство также имеет 32 ГБ памяти.
Особое внимание уделено новому пульту дистанционного управления. Он получил обновленное расположение кнопок для удобства использования и текстурированную заднюю часть, обеспечивающую лучший захват. Среди поддерживаемых технологий — 4K, HDR, Dolby Atmos и Spatial Audio. Устройство также интегрируется с панелью Google Home.
Google TV Streamer будет доступен в двух цветах — Porcelain и Hazel.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Медиаплеер Google TV Streamer поддерживает 4K, HDR, Dolby Atmos, Spatial Audio и синхронизуется с Google HomeGoogle медиаплееры
Новый Google TV Streamer оснащен более мощным процессором, который на 22% быстрее предыдущих моделей Устройство также имеет 32 ГБ памяти.
Ford выпустит электровелосипеды в стилистике моделей Bronco и MustangFord электротранспорт
Электровелосипеды Ford Mustang, включая специальную серию Mustang 60th Anniversary Edition, имеют схожие характеристики с Bronco, но ориентированы на более гладкие дороги.