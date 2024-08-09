Медиаплеер Google TV Streamer поддерживает 4K, HDR, Dolby Atmos, Spatial Audio и синхронизуется с Google Home

Гугл анонсировала запуск нового Google TV Streamer, который появится на рынке в сентябре. Устройство отличается обновленным дизайном, напоминающим беспроводную зарядную панель, и поддерживает функцию умного домашнего центра благодаря встроенному радио Thread. Это позволяет устройству интегрироваться с другими умными устройствами в доме и служить их центральным узлом.

Новый Google TV Streamer оснащен более мощным процессором, который на 22% быстрее предыдущих моделей Устройство также имеет 32 ГБ памяти.

Особое внимание уделено новому пульту дистанционного управления. Он получил обновленное расположение кнопок для удобства использования и текстурированную заднюю часть, обеспечивающую лучший захват. Среди поддерживаемых технологий — 4K, HDR, Dolby Atmos и Spatial Audio. Устройство также интегрируется с панелью Google Home.

Google TV Streamer будет доступен в двух цветах — Porcelain и Hazel.