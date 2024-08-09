Медіаплеєр Google TV Streamer підтримує 4K, HDR, Dolby Atmos, Spatial Audio та синхронізується з Google Home09.08.24
Гугл анонсувала запуск нового Google TV Streamer, який з’явиться на ринку у вересні. Пристрій відрізняється оновленим дизайном, що нагадує бездротову зарядну панель і підтримує функцію розумного домашнього центру завдяки вбудованому радіо Thread. Це дозволяє інтегруватися з іншими розумними пристроями в будинку і служити їх центральним вузлом.
Новий Google TV Streamer оснащений більш потужним процесором, який на 22% швидше за попередні моделі Пристрій також має 32 ГБ пам’яті.
Особливу увагу приділено новому пульту дистанційного керування. Він отримав оновлене розташування кнопок для зручності використання та текстуровану задню частину, що забезпечує найкраще захоплення. Серед підтримуваних технологій – 4K, HDR, Dolby Atmos та Spatial Audio. Пристрій також інтегрується з панеллю Google Home.
Google TV Streamer буде доступний у двох кольорах – Porcelain та Hazel.
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