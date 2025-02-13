Вышла версия Media Player Classic 2.4.0. Его можно скачать бесплатно13.02.25
Media Player Classic — Home Cinema (MPC-HC) получил обновление до версии 2.4.0, несмотря на официальное прекращение поддержки в 2017 году. Новая версия предлагает улучшенную функциональность и современный интерфейс. При этом это все еще легкий в плане нагрузки на систему и бесплатный медиаплеер.
В числе ключевых изменений:
- Обновленные фильтры LAV (0.79.2-27-gd98fc) и MPC Video Renderer (0.9.3.2363).
- Объединенная кнопка для воспроизведения и паузы.
- Исправления ошибок, включая редкие сбои на субтитрах PGS.
- Автоматический и ручной поиск субтитров.
- Расширенные настройки видео: вращение, зеркалирование, масштабирование.
- Поддержка HDR-видео (через madVR или MPC Video Renderer).
- Темная тема и возможность настройки интерфейса.
Оригинальная версия программы разрабатывалась программистом Gabest и имела интерфейс, схожий с Windows Media Player 6.4, но при этом использовала другую кодовую базу.
После остановки развития оригинальной версии в 2006 году появилось несколько форков, среди которых наиболее известны MPC-HC (Home Cinema) и MPC-BE (Black Edition). Эти проекты продолжают развитие плеера, добавляя новые функции и поддержку современных технологий.
Media Player Classic распространяется по лицензии GNU GPL и доступен на платформе SourceForge под именем Guliverkli.
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