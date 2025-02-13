Вийшла версія Media Player Classic 2.4.0. Його можна скачати безкоштовно13.02.25
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) отримав оновлення до версії 2.4.0, незважаючи на офіційне припинення підтримки в 2017 році. Нова версія пропонує покращену функціональність та сучасний інтерфейс. При цьому це все ще легкий у плані навантаження на систему та безкоштовний медіаплеєр.
Серед ключових змін:
- Оновлені фільтри LAV (0.79.2-27-gd98fc) та MPC Video Renderer (0.9.3.2363).
- Об’єднана кнопка для відтворення та паузи.
- Виправлення помилок, включаючи рідкісні збої на субтитрах PGS.
- Автоматичний та ручний пошук субтитрів.
- Розширені налаштування відео: обертання, дзеркалювання, масштабування.
- Підтримка HDR-відео (через madVR або MPC Video Renderer).
- Темна тема та можливість налаштування інтерфейсу.
Оригінальна версія програми розроблялася програмістом Gabest і мала інтерфейс, схожий на Windows Media Player 6.4, але при цьому використовувала іншу кодову базу.
Після зупинки розвитку оригінальної версії у 2006 році з’явилося кілька форків, серед яких найбільш відомі MPC-HC (Home Cinema) та MPC-BE (Black Edition). Ці проекти продовжують розвиток плеєра, додаючи нові функції та підтримку сучасних технологій.
Media Player Classic розповсюджується за ліцензією GNU GPL і доступний на платформі SourceForge під назвою Guliverkli.
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