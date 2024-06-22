McDonald’s два года тестировала ИИ для автоприема заказов и отказывается от его внедрения22.06.24
McDonald’s прекратила тестирование системы автоматического приема заказов на базе искусственного интеллекта (ИИ), известной как AOT (Automated Order Taker). Этот эксперимент начался два года назад совместно с IBM и охватил около 100 ресторанов. Целью системы было упростить и ускорить процесс приема голосовых заказов.
Представители McDonald’s отмечают, что AOT действительно достигла определенных успехов, однако компания решила отказаться от использования ИИ из-за проблем с неправильной интерпретацией диалектов и акцентов. Это часто приводило к ошибкам в оформлении заказов, таким как неправильное количество напитков или добавление бекона к мороженому.
Несмотря на неудачный опыт, McDonald’s не исключает возможность повторного внедрения ИИ в будущем. В то же время IBM планирует продолжать развивать систему AOT, так как другие сети питания выразили интерес к этой технологии.
Таким образом, прекращение эксперимента с AOT в McDonald’s связано с техническими проблемами в работе системы, но перспективы использования ИИ в сфере быстрого питания остаются открытыми.
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McDonald’s два года тестировала ИИ для автоприема заказов и отказывается от его внедренияискусственный интеллект
Представители McDonald’s отмечают, что AOT действительно достигла определенных успехов, однако компания решила отказаться от использования ИИ из-за проблем с неправильной интерпретацией диалектов и акцентов
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