McDonald’s два роки тестувала ШІ для автоприймання замовлень та відмовляється від його впровадження22.06.24
McDonald’s припинила тестування системи автоматичного прийому замовлень на базі штучного інтелекту (ШІ ), відомої як AOT (Automated Order Taker). Цей експеримент розпочався два роки тому спільно з IBM та охопив близько 100 ресторанів. Метою системи було спростити та прискорити процес прийому голосових замовлень.
Представники McDonald’s зазначають, що AOT справді досягла певних успіхів, проте компанія вирішила відмовитися від використання ШІ через проблеми з неправильною інтерпретацією діалектів та акцентів. Це часто призводило до помилок в оформленні замовлень, таких як неправильна кількість напоїв або додавання бекону до морозива.
Незважаючи на невдалий досвід, McDonald’s не відкидає можливості повторного впровадження ШІ в майбутньому. У той же час, IBM планує продовжувати розвивати систему AOT, оскільки інші мережі живлення висловили інтерес до цієї технології.
Таким чином, припинення експерименту з AOT у McDonald’s пов’язане з технічними проблемами у роботі системи, але перспективи використання ШІ у сфері швидкого харчування залишаються відкритими.
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McDonald’s два роки тестувала ШІ для автоприймання замовлень та відмовляється від його впровадженняштучний інтелект
Представники McDonald’s зазначають, що AOT справді досягла певних успіхів, проте компанія вирішила відмовитися від використання ШІ через проблеми з неправильною інтерпретацією діалектів та акцентів
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