Материнская плата ASRock Z890 Taichi Aqua не имеет портов USB Type-A, только USB-C

ASRock представила на выставке Computex 2024 материнскую плату Z890 Taichi Aqua, предназначенную для процессоров Intel Arrow Lake-S в исполнении LGA1851. Эта плата выделяется несколькими интересными особенностями:

Система питания: 33-фазная система питания обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Охлаждение: В комплекте идет водоблок, который отводит тепло от VRM и твердотельного накопителя. Слоты расширения: Плата оснащена двумя слотами PCI Express 5.0 x16 для видеокарт и шестью разъемами M.2 под NVMe SSD (два с поддержкой PCI-E 5.0 и четыре с PCI-E 4.0). Разъемы: На задней панели отсутствуют порты USB Type-A, вместо них установлены разъемы USB Type-C разных стандартов, включая поддержку Thunderbolt. Сетевые интерфейсы: Включают 5- и 10-гигабитные сетевые интерфейсы, а также беспроводной адаптер Wi-Fi 7. Аудиосистема: Использует аудиокодек Realtek ALC4082 для качественного звука.

Плата выйдет в продажу вместе с процессорами Intel Arrow Lake-S и материнскими платами LGA1851/Z890, запланированными на октябрь. Более подробные характеристики будут опубликованы ближе к релизу.