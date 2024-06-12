Материнская плата ASRock Z890 Taichi Aqua не имеет портов USB Type-A, только USB-C12.06.24
ASRock представила на выставке Computex 2024 материнскую плату Z890 Taichi Aqua, предназначенную для процессоров Intel Arrow Lake-S в исполнении LGA1851. Эта плата выделяется несколькими интересными особенностями:
- Система питания: 33-фазная система питания обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
- Охлаждение: В комплекте идет водоблок, который отводит тепло от VRM и твердотельного накопителя.
- Слоты расширения: Плата оснащена двумя слотами PCI Express 5.0 x16 для видеокарт и шестью разъемами M.2 под NVMe SSD (два с поддержкой PCI-E 5.0 и четыре с PCI-E 4.0).
- Разъемы: На задней панели отсутствуют порты USB Type-A, вместо них установлены разъемы USB Type-C разных стандартов, включая поддержку Thunderbolt.
- Сетевые интерфейсы: Включают 5- и 10-гигабитные сетевые интерфейсы, а также беспроводной адаптер Wi-Fi 7.
- Аудиосистема: Использует аудиокодек Realtek ALC4082 для качественного звука.
Плата выйдет в продажу вместе с процессорами Intel Arrow Lake-S и материнскими платами LGA1851/Z890, запланированными на октябрь. Более подробные характеристики будут опубликованы ближе к релизу.
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Материнская плата ASRock Z890 Taichi Aqua не имеет портов USB Type-A, только USB-CASRock Computex USB Type-C материнская плата
ASRock представила на выставке Computex 2024 материнскую плату Z890 Taichi Aqua, предназначенную для процессоров Intel Arrow Lake-S в исполнении LGA1851
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