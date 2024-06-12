Материнська плата ASRock Z890 Taichi Aqua не має портів USB Type-A, тільки USB-C

ASRock представила на виставці Computex 2024 материнську плату Z890 Taichi Aqua, призначену для процесорів Intel Arrow Lake-S у виконанні LGA1851. Ця плата вирізняється декількома цікавими особливостями:

Система живлення: 33-фазна система живлення забезпечує стабільну роботу навіть при високих навантаженнях. Охолодження: У комплекті йде водоблок, який відводить тепло від VRM та твердотільного накопичувача. Слоти розширення: Плата оснащена двома слотами PCI Express 5.0 x16 для відеокарт і шістьма роз’ємами M.2 під NVMe SSD (два з підтримкою PCI-E 5.0 і чотири з PCI-E 4.0). Роз’єми: На задній панелі відсутні порти USB Type-A, замість них встановлені роз’єми USB Type-C різних стандартів, включаючи підтримку Thunderbolt. Мережні інтерфейси: Включають 5- та 10-гігабітні мережеві інтерфейси, а також бездротовий адаптер Wi-Fi 7. Аудіосистема: Використовує аудіокодек Realtek ALC4082 для якісного звуку.

Плата вийде у продаж разом із процесорами Intel Arrow Lake-S та материнськими платами LGA1851/Z890, запланованими на жовтень. Докладніші характеристики будуть опубліковані ближче до релізу.