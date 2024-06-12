Материнська плата ASRock Z890 Taichi Aqua не має портів USB Type-A, тільки USB-C12.06.24
ASRock представила на виставці Computex 2024 материнську плату Z890 Taichi Aqua, призначену для процесорів Intel Arrow Lake-S у виконанні LGA1851. Ця плата вирізняється декількома цікавими особливостями:
- Система живлення: 33-фазна система живлення забезпечує стабільну роботу навіть при високих навантаженнях.
- Охолодження: У комплекті йде водоблок, який відводить тепло від VRM та твердотільного накопичувача.
- Слоти розширення: Плата оснащена двома слотами PCI Express 5.0 x16 для відеокарт і шістьма роз’ємами M.2 під NVMe SSD (два з підтримкою PCI-E 5.0 і чотири з PCI-E 4.0).
- Роз’єми: На задній панелі відсутні порти USB Type-A, замість них встановлені роз’єми USB Type-C різних стандартів, включаючи підтримку Thunderbolt.
- Мережні інтерфейси: Включають 5- та 10-гігабітні мережеві інтерфейси, а також бездротовий адаптер Wi-Fi 7.
- Аудіосистема: Використовує аудіокодек Realtek ALC4082 для якісного звуку.
Плата вийде у продаж разом із процесорами Intel Arrow Lake-S та материнськими платами LGA1851/Z890, запланованими на жовтень. Докладніші характеристики будуть опубліковані ближче до релізу.
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Материнська плата ASRock Z890 Taichi Aqua не має портів USB Type-A, тільки USB-CASRock Computex Intel USB Type-C материнська плата
ASRock представила на виставці Computex 2024 материнську плату Z890 Taichi Aqua, призначену для процесорів Intel Arrow Lake-S у виконанні LGA1851
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