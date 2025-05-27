Marshall начнет выпускать саундбары для телевизоров

Компания Marshall, известная своими качественными аудиопродуктами, представила первый саундбар в своей линейке — модель Heston 120.

Саундбар Marshall Heston 120 получил 11 встроенных динамиков общей мощностью 150 Вт и поддержку технологии пространственного звука Dolby Atmos, что позволяет добиться глубокой и объемной звуковой сцены.

Для подключения предусмотрены интерфейсы HDMI 2.1 и Wi-Fi 6 с поддержкой Google Cast и AirPlay 2. Также устройство может принимать аудиосигнал по Bluetooth с использованием кодеков SBC, LC3 и AAC.

Управление Heston 120 осуществляется как с помощью фирменного мобильного приложения, так и при помощи физических регуляторов, расположенных на корпусе устройства.

Официальная дата начала продаж пока не объявлена — указано лишь, что устройство появится «в скором времени». При этом уже открыт предзаказ. Стоимость новинки составляет $999.

Кроме Major V, компания Marshall представила ещё одну новинку — TWS-наушники Minor IV. Эта модель обладает защитой от воды и пота IPX4, LED-индикатором зарядки и драйверами на 12 мм. Управление осуществляется через фирменное приложение на смартфоне.

Довольно странно что компания выбрала формат наушников-вкладышей, ведь в них хуже звукоизоляция и получить все достоинства настройки драйверов не получится. Внутриканальный дизайн был бы более перспективным.

От одного заряда Minor IV способны работать до 7 часов, а зарядный чехол продлевает автономность до 30+ часов. Гаджет можно заряжать через порт USB-C или с помощью беспроводной технологии Qi.