Marshall начнет выпускать саундбары для телевизоров27.05.25
Компания Marshall, известная своими качественными аудиопродуктами, представила первый саундбар в своей линейке — модель Heston 120.
Саундбар Marshall Heston 120 получил 11 встроенных динамиков общей мощностью 150 Вт и поддержку технологии пространственного звука Dolby Atmos, что позволяет добиться глубокой и объемной звуковой сцены.
Для подключения предусмотрены интерфейсы HDMI 2.1 и Wi-Fi 6 с поддержкой Google Cast и AirPlay 2. Также устройство может принимать аудиосигнал по Bluetooth с использованием кодеков SBC, LC3 и AAC.
Управление Heston 120 осуществляется как с помощью фирменного мобильного приложения, так и при помощи физических регуляторов, расположенных на корпусе устройства.
Официальная дата начала продаж пока не объявлена — указано лишь, что устройство появится «в скором времени». При этом уже открыт предзаказ. Стоимость новинки составляет $999.
Кроме Major V, компания Marshall представила ещё одну новинку — TWS-наушники Minor IV. Эта модель обладает защитой от воды и пота IPX4, LED-индикатором зарядки и драйверами на 12 мм. Управление осуществляется через фирменное приложение на смартфоне.
Довольно странно что компания выбрала формат наушников-вкладышей, ведь в них хуже звукоизоляция и получить все достоинства настройки драйверов не получится. Внутриканальный дизайн был бы более перспективным.
От одного заряда Minor IV способны работать до 7 часов, а зарядный чехол продлевает автономность до 30+ часов.Гаджет можно заряжать через порт USB-C или с помощью беспроводной технологии Qi.
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