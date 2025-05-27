Marshall почне випускати саундбари для телевізорів

Компанія Marshall, відома своїми якісними аудіопродуктами, представила перший саундбар у своїй лінійці – модель Heston 120.

Саундбар Marshall Heston 120 отримав 11 вбудованих динаміків загальною потужністю 150 Вт та підтримку технології просторового звуку Dolby Atmos, що дозволяє досягти глибокої та об’ємної звукової сцени.

Для підключення передбачені інтерфейси HDMI 2.1 та Wi-Fi 6 з підтримкою Google Cast та AirPlay 2. Також пристрій може приймати аудіосигнал через Bluetooth за допомогою кодеків SBC, LC3 та AAC.

Управління Heston 120 здійснюється як за допомогою фірмового мобільного додатка, так і за допомогою фізичних регуляторів, які розташовані на корпусі пристрою.

Офіційну дату початку продажів поки не оголошено — зазначено лише, що пристрій з’явиться “незабаром”. При цьому вже відкрито попереднє замовлення. Вартість новинки складає $999.

Крім Major V, компанія Marshall представила ще одну новинку — TWS-навушники Minor IV. Ця модель володіє захистом від води та поту IPX4, LED-індикатором зарядки та драйверами на 12 мм. Управління здійснюється через фірмову програму на смартфоні.

Досить дивно, що компанія обрала формат навушників-вкладишів, адже в них гірша звукоізоляція і отримати всі переваги налаштування драйверів не вийде. Внутрішньоканальний дизайн був би більш перспективним.

Від одного заряду Minor IV здатні працювати до 7 годин, а зарядний чохол продовжує автономність до 30+ годин. Гаджет можна заряджати через порт USB-C або за допомогою бездротової технології Qi.