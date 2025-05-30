Marshall Kilburn III — колонка с автономностью более 50 часов30.05.25
Компания Marshall официально представила Kilburn III — новое поколение своей популярной портативной акустики, сочетающее фирменный ретро-дизайн, современное звучание и защиту от внешних воздействий.
Фирменная технология True Stereophonic обеспечивает равномерное распространение звука во всех направлениях без «глухих зон». Благодаря обновлённой акустической архитектуре колонка воспроизводит глубокие басы, чистые средние и яркие высокие частоты даже при высокой громкости.
Технические характеристики Marshall Kilburn III:
- Динамики: два широкополосных 2″ + один 4″ низкочастотный
- Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц
- Подключения: Bluetooth 5.3 и AUX 3,5 мм
- Автономность: более 50 часов
- Зарядка смартфона через USB-Cф
- Защита от пыли и брызг: IP54
Дизайн и управление
Marshall Kilburn III выполнена в классическом стиле гитарных усилителей Marshall — кожзам, фактурная решётка, фирменный логотип. Для управления предусмотрены механические регуляторы громкости, басов и высоких частот. В комплекте — съёмный ремешок, крепящийся на гитарные кнопки.
Колонка будет доступна в цветах Black & Brass и Cream по цене $380. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Marshall, а в розничных магазинах она появится с 10 июня.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Marshall Kilburn III — колонка с автономностью более 50 часов Bluetooth колонка
Marshall Kilburn III выполнена в классическом стиле гитарных усилителей Marshall — кожзам, фактурная решётка, фирменный логотип
Vodafone Украина экономит 12 МВт-ч энергии ежедневно благодаря ИИ Vodafone телеком
Сотовый оператор Vodafone Украина запустил национальный проект по энергосбережению, основанный на платформе Huawei PowerStar 2.0
Marshall Kilburn III — колонка с автономностью более 50 часов
Vodafone Украина экономит 12 МВт-ч энергии ежедневно благодаря ИИ
Apple купила компанию разработчика игр из двух человек
Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе
Windows Update будет обновлять все ПО на компьютере
SSD Twopan Nano оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев
WhatsApp адаптировали для планшетов Apple iPad
Игра Star Wars Battlefront II установила рекорд в Steam
Новые SSD Micron PCIe 6.0 поддерживают скорость 30,25 ГБ/с
Какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco получат Android 16
Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет