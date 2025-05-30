Marshall Kilburn III — колонка с автономностью более 50 часов

Компания Marshall официально представила Kilburn III — новое поколение своей популярной портативной акустики, сочетающее фирменный ретро-дизайн, современное звучание и защиту от внешних воздействий.

Фирменная технология True Stereophonic обеспечивает равномерное распространение звука во всех направлениях без «глухих зон». Благодаря обновлённой акустической архитектуре колонка воспроизводит глубокие басы, чистые средние и яркие высокие частоты даже при высокой громкости.

Технические характеристики Marshall Kilburn III:

Динамики: два широкополосных 2″ + один 4″ низкочастотный

Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц

Подключения: Bluetooth 5.3 и AUX 3,5 мм

Автономность: более 50 часов

Зарядка смартфона через USB-Cф

Защита от пыли и брызг: IP54

Дизайн и управление

Marshall Kilburn III выполнена в классическом стиле гитарных усилителей Marshall — кожзам, фактурная решётка, фирменный логотип. Для управления предусмотрены механические регуляторы громкости, басов и высоких частот. В комплекте — съёмный ремешок, крепящийся на гитарные кнопки.

Колонка будет доступна в цветах Black & Brass и Cream по цене $380. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Marshall, а в розничных магазинах она появится с 10 июня.