Marshall Kilburn III – колонка з автономністю понад 50 годин

Компанія Marshall офіційно представила Kilburn III – нове покоління своєї популярної портативної акустики, що поєднує фірмовий ретро-дизайн, сучасне звучання та захист від зовнішніх впливів.

Фірмова технологія True Stereophonic забезпечує рівномірне поширення звуку в усіх напрямках без глухих зон. Завдяки оновленій акустичній архітектурі колонка відтворює глибокі баси, чисті середні та яскраві високі частоти навіть за високої гучності.

Технічні характеристики Marshall Kilburn III:

Динаміки: два широкосмугові 2″ + один 4″ низькочастотний

Частотний діапазон: 45 Гц – 20 кГц

Підключення: Bluetooth 5.3 та AUX 3,5 мм

Автономність: більше 50 годин

Заряджання смартфона через USB-Cф

Захист від пилу та бризок: IP54

Дизайн та керування

Marshall Kilburn III виконана в класичному стилі гітарних підсилювачів Marshall – шкірозамінник, фактурні грати, фірмовий логотип. Для керування передбачені механічні регулятори гучності, басів та високих частот. У комплекті – знімний ремінець, що кріпиться на гітарні кнопки.

Колонка буде доступна у кольорах Black & Brass та Cream за ціною $380. Замовлення вже відкрито на офіційному сайті Marshall, а в роздрібних магазинах вона з’явиться з 10 червня.