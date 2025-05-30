Marshall Kilburn III – колонка з автономністю понад 50 годин30.05.25
Компанія Marshall офіційно представила Kilburn III – нове покоління своєї популярної портативної акустики, що поєднує фірмовий ретро-дизайн, сучасне звучання та захист від зовнішніх впливів.
Фірмова технологія True Stereophonic забезпечує рівномірне поширення звуку в усіх напрямках без глухих зон. Завдяки оновленій акустичній архітектурі колонка відтворює глибокі баси, чисті середні та яскраві високі частоти навіть за високої гучності.
Технічні характеристики Marshall Kilburn III:
- Динаміки: два широкосмугові 2″ + один 4″ низькочастотний
- Частотний діапазон: 45 Гц – 20 кГц
- Підключення: Bluetooth 5.3 та AUX 3,5 мм
- Автономність: більше 50 годин
- Заряджання смартфона через USB-Cф
- Захист від пилу та бризок: IP54
Дизайн та керування
Marshall Kilburn III виконана в класичному стилі гітарних підсилювачів Marshall – шкірозамінник, фактурні грати, фірмовий логотип. Для керування передбачені механічні регулятори гучності, басів та високих частот. У комплекті – знімний ремінець, що кріпиться на гітарні кнопки.
Колонка буде доступна у кольорах Black & Brass та Cream за ціною $380. Замовлення вже відкрито на офіційному сайті Marshall, а в роздрібних магазинах вона з’явиться з 10 червня.
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