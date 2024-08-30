Linux бьет рекорды популярности, заняв 4,45 % на рынке операционных систем

Популярность операционной системы Linux на десктопных ПК растет, и согласно последним данным Statcounter, она уже занимает 4,45% рынка. Это происходит на фоне снижения доли Windows, которая за последние 10 лет упала с 90% до 72%. Семейство OS X удерживает второе место с долей 14,92%.

Рост интереса к Linux связан с ее гибкостью и возможностью модернизации в соответствии с конкретными задачами. Открытость и поддержка сообщества делают систему привлекательной как для ПК, так и для мобильных платформ. Также Линукс используется в SteamOS для популярной портативной консоли Steam Deck, что способствует ее распространению среди геймеров.

Windows, с другой стороны, теряет популярность из-за аппаратных ограничений новых версий, которые не поддерживаются на старом оборудовании. MacOS, будучи привязанной к дорогой платформе, оставляет Linux в качестве основной альтернативы для пользователей, ищущих доступное и функциональное решение. Прогнозируется, что в 2025 году Linux может занять уже 5% рынка.

В 2023 году система Linux впервые преодолела отметку установок на ПК в 3%. Суммарная доля всех установленных дистрибутивов постоянно колебалась около 1-2%. Около 3,24% всех систем работают под управлением FreeBSD или неизвестной операционной системы, которая, скорее всего, очень новая или очень старая версия распространенных ОС.