Linux б’є рекорди популярності, зайнявши 4,45% на ринку операційних систем

Популярність операційної системи Linux на десктопних ПК зростає, і згідно з останніми даними Statcounter, вона вже займає 4,45% ринку. Це відбувається на тлі зниження частки Windows, яка за останні 10 років упала з 90 до 72%. Сімейство OS X утримує друге місце з часткою 14,92%.

Зростання інтересу до Linux пов’язане з її гнучкістю та можливістю модернізації відповідно до конкретних завдань. Відкритість та підтримка спільноти роблять систему привабливою як для ПК, так і для мобільних платформ. Також Лінукс використовується в SteamOS для популярної портативної консолі Steam Deck, що сприяє її поширенню серед геймерів.

Windows, з іншого боку, втрачає популярність через апаратні обмеження нових версій, які не підтримуються на старому обладнанні. MacOS, будучи прив’язаною до дорогої платформи, залишає Linux як основну альтернативу для користувачів, які шукають доступне та функціональне рішення. Прогнозується, що у 2025 році Linux може зайняти вже 5% ринку.

У 2023 році система Linux вперше подолала позначку установок на ПК у 3%. Сумарна частка всіх встановлених дистрибутивів постійно коливалася близько 1-2%. Близько 3,24% всіх систем працюють під керуванням FreeBSD або невідомої операційної системи, яка, швидше за все, є дуже новою або дуже старою версією поширених ОС.