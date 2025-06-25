lifecell запустил единый номер для eSIM на смарт-часах и смартфонах25.06.25
Украинский оператор lifecell представил услугу Number Sharing, которая позволяет использовать один мобильный номер и тариф одновременно на смартфоне и смарт-часах с поддержкой eSIM. Работает технология без Bluetooth и необходимости держать телефон рядом — подключение осуществляется напрямую через сеть.
Благодаря Number Sharing владельцы смарт-часов, таких как Apple Watch, Samsung Galaxy Watch или Huawei Watch GT, могут совершать звонки, отправлять сообщения, пользоваться интернетом и навигацией прямо с часов, не беря с собой телефон.
Услуга дублирует основную SIM-карту на часы: все звонки, SMS и трафик синхронизированы между устройствами. Стоимость составляет 50 гривен за 30 дней, а в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно бонус — 1 ГБ интернета и 500 минут на все номера по Украине.
lifecell стал первым украинским оператором, чей eSIM-профиль официально поддерживается Apple Watch. Услуга доступна для индивидуальных пользователей и работает только на территории Украины, без поддержки в роуминге. Полный список совместимых устройств опубликован на сайте оператора.
lifecell обслуживает 9,6 млн абонентов и входит в состав группы DVL, объединяющей также Datagroup и Volia.
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