lifecell запустив єдиний номер для eSIM на смарт-годинниках та смартфонах

Український оператор lifecell представив послугу Number Sharing, яка дозволяє використовувати один мобільний номер та тариф одночасно на смартфоні та смарт-годинниках з підтримкою eSIM. Працює технологія без Bluetooth і необхідно тримати телефон поряд – підключення здійснюється безпосередньо через мережу.

Завдяки Number Sharing власники смарт-годин, таких як Apple Watch, Samsung Galaxy Watch або Huawei Watch GT, можуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, користуватися інтернетом та навігацією прямо з годинника, не беручи з собою телефон.

Послуга дублює основну SIM-картку на годинник: всі дзвінки, SMS та трафік синхронізовані між пристроями. Вартість складає 50 гривень за 30 днів, а протягом перших шести місяців користувачі отримують щомісяця бонус – 1 ГБ інтернету та 500 хвилин на всі номери по Україні.

lifecell став першим українським оператором, чий eSIM-профіль офіційно підтримується Apple Watch. Послуга доступна для індивідуальних користувачів та працює тільки на території України без підтримки в роумінгу. Повний список сумісних пристроїв на сайті оператора.

lifecell обслуговує 9,6 млн абонентів і входить до складу групи DVL, яка також об’єднує Datagroup і Volia.