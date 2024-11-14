Lian Li DK07 — моторизированный стол-корпус с регулировкой высоты за $1400

Компания Lian Li выпустила моторизированный стол-корпус DK07, предназначенный для сборки одной или двух ПК-систем, предлагая пользователям сочетание рабочего пространства и компьютерного корпуса. Стол выполнен из стали и алюминия и имеет столешницу из закаленного стекла, что придает ему современный и стильный внешний вид. Регулировка высоты осуществляется с помощью встроенных электрических приводов, которые обеспечивают плавное поднятие и опускание стола в диапазоне от 675 до 1162 мм. Управление высотой осуществляется через экран с кнопками, который оснащен функцией блокировки для предотвращения случайных нажатий.

Размер столешницы составляет 1480 x 805 мм, обеспечивая достаточно пространства для удобной работы и размещения компьютерных компонентов. Внутреннее пространство позволяет устанавливать материнские платы форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 383 мм и кулеры высотой до 180 мм. Стол также поддерживает вертикальную установку графических карт через райзер.

Особенностью стола DK07 является возможность установки до четырех радиаторов по 360 мм при сборке одного ПК, или двух радиаторов 360 мм при сборке двух систем. Это делает стол идеальным для энтузиастов систем жидкостного охлаждения. Максимально возможно разместить до 17 вентиляторов 120 мм или 10 жестких дисков 3,5 дюйма и 6 SSD 2,5 дюйма.

На передних панелях для каждого ПК предусмотрены два USB 3.2 Type-C и два USB 3.1 Type-A порта. Стол также оснащен беспроводной зарядкой с выдвижным механизмом и дополнительными портами USB Type-C, а также имеет выдвижные ящики для хранения аксессуаров. Цена на Lian Li DK07 составляет $1400, что делает его решением премиум-класса для профессионалов и любителей высококачественных сборок ПК.