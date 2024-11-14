Lian Li DK07 – моторизований стіл-корпус із регулюванням висоти за $1400

Компанія Lian Li випустила моторизований стіл-корпус DK07, призначений для збирання однієї або двох ПК-систем, пропонуючи користувачам поєднання робочого простору та комп’ютерного корпусу. Стіл виконаний зі сталі та алюмінію та має стільницю із загартованого скла, що надає йому сучасного та стильного зовнішнього вигляду. Регулювання висоти здійснюється за допомогою вбудованих електричних приводів, які забезпечують плавне підняття та опускання столу в діапазоні від 675 до 1162 мм. Керування висотою здійснюється через екран із кнопками, який оснащений функцією блокування для запобігання випадковим натисканням.

Розмір стільниці становить 1480 x 805 мм, забезпечуючи достатньо простору для зручної роботи та розміщення комп’ютерних компонентів. Внутрішній простір дозволяє встановлювати материнські плати форматів E-ATX, ATX, Micro-ATX та Mini-ITX, відеокарти довжиною до 383 мм та кулери заввишки до 180 мм. Стіл також підтримує вертикальне встановлення графічних карт через райзер.

Особливістю столу DK07 є можливість встановлення до чотирьох радіаторів по 360 мм при складанні одного ПК або двох радіаторів 360 мм при складанні двох систем. Це робить стіл ідеальним для ентузіастів систем охолодження рідини. Максимально можливо розмістити до 17 вентиляторів 120 мм або 10 жорстких дисків 3,5 дюйми та 6 SSD 2,5 дюйми.

На передніх панелях для кожного ПК передбачено два USB 3.2 Type-C та два USB 3.1 Type-A порти. Стіл також оснащений бездротовою зарядкою із висувним механізмом та додатковими портами USB Type-C, а також має висувні ящики для зберігання аксесуарів. Ціна на Lian Li DK07 складає $1400, що робить його рішенням преміум-класу для професіоналів та любителів високоякісних збірок ПК.